Esporte Seleção planeja cinco amistosos pré-Copa, mas adversário europeu é problema O número pode saltar para seis se o Brasil cair em um grupo da Copa cuja estreia seja a mais tarde possível -geralmente G ou H

Com a classificação à Copa do Mundo perto de ser confirmada e já anunciada a sede para o último jogo pelas Eliminatórias em casa, a comissão técnica da CBF já vislumbra a organização dos amistosos para 2022. A ideia é fazer pelo menos cinco partidas preparatórias para o Mundial do Qatar: três em junho e duas em setembro. Só que o objetivo de buscar um adversário da E...