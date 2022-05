Esporte Seleção recebe Daniel Alves e treina na Coreia do Sul com só um goleiro Ainda nesta sexta, a delegação ganhará o reforço de Léo Ortiz e Gabriel Jesus, que adiou em um dia a sua apresentação por causa do nascimento da filha

A seleção brasileira fez seu primeiro treino na Coreia do Sul nesta sexta-feira (27), mas ainda longe das condições ideais. Apesar de ter recebido o reforço de Daniel Alves, que chegou pouco antes da atividade, a equipe só pôde ir ao gramado com 17 jogadores. Ederson, que está com a delegação, fez apenas trabalho de recuperação física. Assim, o trabalho teve apenas...