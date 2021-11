Esporte Seleção treina com Neymar em campo e deve ter trio de titulares de volta Seis jogadores se apresentaram ao hotel onde a delegação está hospedada na manhã desta terça-feira e agora falta só um chegar: o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal

Tite comandou nesta terça-feira (9) o segundo treinamento da seleção brasileira que serve de preparação para o jogo de quinta-feira (11), às 21h30, contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. No CT Joaquim Grava, a transmissão da atividade pela CBF TV sugeriu o que pode ser uma parte do time que deve ser escalado na Neo Química Arena. Foi possív...