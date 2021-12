Esporte Sem acerto para renovação, Fernando Miguel deixa o Atlético-GO Goleiro de 36 anos foi um dos principais destaques da temporada no Dragão

O goleiro Fernando Miguel não permanecerá no Atlético-GO para a temporada de 2022. O jogador de 36 anos não acertou a renovação de contrato com o Dragão, que preferiu se retirar da disputa pelo passe do atleta que tem recebido propostas de outras equipes do país. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR. Segundo o presidente do...