Sem atuar por um clube desde março, o atacante Walter tem aprimorado a forma física no Goiânia. Desde segunda-feira (11), o jogador de 32 anos treina no clube alvinegro, que se prepara para a disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Imagens do jogador foram divulgadas por atletas da categoria de base do Goiânia. O clube informou que o atleta fez um pedido para aprimorar a forma física, passou a treinar na última segunda-feira e não há previsão de até quando o atacante seguirá no Galo.

Segundo o presidente do Goiânia, Alexandre Godoi, Walter não foi contratado e o clube não tem nada preparado com a intenção de fazer uma proposta ao atleta.

“Ele nos procurou para aprimorar o preparo físico. Não sei como vai ser o futuro, ele tem recebido propostas de outros clubes. Quem sabe fique com a gente, mas não tem nada definido, nada preparado”, disse Alexandre Godoi.

Walter ficou conhecido no futebol goiano pelas passagens pelo Goiás e Atlético-GO. Foi campeão da Série B de 2012 pelo clube esmeraldino e jogou a Série A de 2017 pelo Dragão. No Brasil, ainda defendeu o Athletico-PR, Internacional e Fluminense. Até 2018 tinha vínculo ligado ao Porto, de Portugal, única experiência no futebol internacional na carreira do jogador.

Neste ano, Walter defendeu o Santa Cruz e o Amazonas, os dois clubes no início da temporada. A última partida com a presença do atacante em campo foi no dia 19 de março, na derrota de 2 a 0 do Amazonas para o Fast Clube, no Estadual.