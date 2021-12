Esporte Sem concorrência, Vila Nova terá aclamação na atual diretoria Hugo Jorge Bravo e Décio Caetano vão seguir como presidentes do Tigre na diretoria executiva e do Conselho Deliberativo, respectivamente

A atual gestão do Vila Nova seguirá à frente do clube pelo próximo biênio (2022-23). Nenhuma outra chapa foi inscrita dentro do prazo, além das homologações feitas pelos atuais dirigentes do Tigre. Hugo Jorge Bravo e Décio Caetano vão seguir como presidentes do Tigre na diretoria executiva e do Conselho Deliberativo, respectivamente. A aclamação da diretoria exe...