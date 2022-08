A delegação do Nacional chegou a Goiânia no início da noite desta segunda-feira (8). Às 18h17, o elenco chegou a um hotel, no setor Oeste, na capital goiana. O estafe do clube uruguaio foi recepcionado por cerca de 50 torcedores.

Sem contato com a torcida, por terem estacionado já dentro do hotel e com a separação de uma grade, o time uruguaio desembarcou do veículo, e os jgadores, incluindo o craque Luis Suárez, saudaram os adeptos à distância ao descerem do ônibus.

Torcedores do Nacional chegaram a Goiânia no início da tarde desta segunda-feira e foram para o hotel para recepcionar o elenco pic.twitter.com/0NbBWOHEov — Alexandre Ferrari (@oavfg) August 8, 2022

O voo, da empresa Azul Linhas Aéreas, que trouxe o Nacional, de Montevidéu para Goiânia, pousou no aeroporto Santa Genoveva às 17h09. Neste horário, torcedores já aguardavam a equipe no hotel no Setor Oeste.

Nacional já em Goiânia para o duelo contra o Atlético-GO. Cerca de 50 torcedores foram ao hotel, no setor Oeste. Luis Suárez, um dos últimos neste vídeo, mandou um "👍" para os torcedores. pic.twitter.com/NEGMorKcsM — Alexandre Ferrari (@oavfg) August 8, 2022

Quando o ônibus com o elenco chegou na avenida B, os cerca de 50 torcedores passaram a cantar alto algumas músicas de incentivo.