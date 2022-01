Em meio à pandemia de Covid-19, iniciar uma pré-temporada exige que os clubes tenham cuidados sanitários. Convivendo com o coronavírus desde março de 2020, o futebol brasileiro começou 2022 no momento em que a variante ômicron se espalha pelo país e lida com informações de surtos em clubes como Vasco, Botafogo, Palmeiras e Santos.

Os clubes do Campeonato Goiano estão a 20 dias do início da competição e lidam com a pandemia. Nem todos divulgam dados e números, mas, em geral, não condicionam a contratação de jogadores a estarem vacinados, só dizem que recomendam a imunização a todos.

Anápolis

A diretoria do Anápolis garante que a testagem para Covid-19 será periódica no clube - pelo menos uma vez a cada semana. Antes da apresentação do elenco, cada jogador fez o teste que, segundo a diretoria, foi custeado pelo clube.

“Por causa desta variante, a ômicron, ficamos sabendo de casos de pessoas que tiveram sintomas. Algumas podem ser do nosso convívio, pois não temos controle sobre isso. Então, decidimos que todos (elenco, comissão técnica e os funcionários) fariam os testes antes da apresentação”, explicou o supervisor do Galo da Comarca, Warditon Dutra.

Segundo ele, o elenco tem 32 atletas (incluindo os da base que treinam com os jogadores profissionais) e, no geral, há cerca de 50 pessoas (contando funcionários e membros da comissão técnica) em atividade interna. Todos serão testados novamente na próxima semana - o dia não está definido.

Warditon Dutra garante que, ano passado, não houve casos de Covid-19 e que também havia monitoramento das pessoas ligadas ao clube. Na temporada atual, haverá um questionário epidemiológico a cada dez dias, para reforçar o acompanhamento.

Em relação à vacinação contra a Covid-19, o clube afirma que não pode obrigá-la. Porém, estar vacinado foi critério observado antes da contratação. “Foram solicitados (do atleta) o certificado de vacinação de cada atleta. Aqui, todos estão vacinados com as duas doses ou da vacina de uma dose”, disse Warditon.

Os protocolos de saúde são os básicos: uso obrigatório de máscara quando não estiver em treinamento, jogo ou se alimentando, uso de álcool em gel, distanciamento social.

Atlético-GO

O Atlético-GO tem monitorado diariamente a saúde do elenco. Durante as férias de dezembro, os jogadores não deixaram de ter contato com o departamento médico. Quem teve algum tipo de sintoma de gripe ou qualquer outro, foi orientado a fazer testes. Luan Polli e Zé Roberto testaram positivo para a Covid-19 e estão em quarentena - Polli deve se reapresentar segunda-feira (10).

O clube vai fazer uma testagem geral do elenco e da comissão técnica - não só testes para Covid 19, mas outros exames, desde o de sangue até de outras valências. Os funcionários passam pela testagem para Covid-19, mas apenas quando sentem algum tipo de sintoma.

“Estamos vivendo uma pandemia ainda. Sabemos da nova variante, a ômicron. Estamos nos precavendo ainda mais. Faremos teste em todos da equipe. Em relação aos funcionários, fazemos nos que têm sintomas. No caso dos jogadores, como viajaram de férias e tiveram contatos, faremos em todos”, disse Lucas Ricci, médico do Atlético-GO, citando preocupação com os assintomáticos, pois são transmissores de doenças.

O clube aguarda os novos protocolos de saúde da CBF e da FGF para saber como proceder na frequência de testagens.

Houve casos de gripe nas férias, mas não da influenza H3N2. O técnico Marcelo Cabo e o lateral Jefferson passaram por exames, não apresentaram nada além da gripe, estão bem e em ritmo de pré-temporada. O departamento médico do Dragão deve intensificar as testagens para Covid-19 durante os jogos, retomando a regularidade das duas últimas temporadas.

Em relação à vacinação contra Covid 19, o clube não a trata como obrigatória. Porém, há a orientação para que cada um se vacine. Lucas Ricci falou que, no elenco, a maioria tomou as duas doses da vacina.

“Mostramos a todos os jogadores os benefícios da vacinação, mas não podemos obrigar uma pessoa a se vacinar. Queremos sempre que as pessoas se vacinem, pois é o mais correto, é o que os estudos estão mostrando. Mostramos e explicamos sobre todos os benefícios (da vacina)”, comentou Lucas Ricci. O departamento médico também está acompanhando a aplicação da terceira dose aos jogadores.

Os protocolos de saúde são reforçados internamente, segundo o clube. “É uso de máscara, álcool em gel a toda hora, não ficar aglomerando, não ter muitos contatos, manter distanciamento de pelo menos um metro de cada um, estar sempre usando máscara. É lógico que, na hora do treino, não tem como usar máscara, mas recomendamos o uso o maior tempo possível. Assim que sai do treino, (atleta) é orientado a usar máscara quando vai para o banho, por exemplo”, explicou o médico atleticano.

Crac

O elenco do Crac se apresentou na segunda-feira (3), em Catalão. O clube realizou bateria de testes para Covid-19, dengue e gripe influenza H3N2 e outros exames, como cardiológicos e ortopédicos. Haverá um biomédico infectologista monitorando elenco, comissão técnica e funcionários do clube. Segundo o gerente de futebol do Leão do Sul, Rogério Mesquita, a testagem para Covid-19 será periódica, a cada segunda-feira.

Um dos jogadores, o meia Igor Caetano, se apresentou com sintomas de gripe. Foi encaminhado a uma unidade de saúde da cidade, passou por exames e nada apresentou. “A triagem individual terá de ser criteriosa. Temos de dar segurança a todos”, disse Rogério Mesquita, citando que não houve nenhum caso de Covid-19, até agora. Quatro médicos de especialidades diferentes estão cuidando da saúde do elenco e da comissão técnica do time catalano.

Os cuidados terão de ser redobrados, pois os treinos não serão centralizados em Catalão. Há quatro locais disponíveis, mas que ficarão isolados durante as atividades, segundo o clube. Os deslocamentos serão monitorados. Por isso, houve a preocupação em testar todos que tiverem contato com o elenco.

As recomendações são uso de máscara, álcool em gel, distanciamento durante as atividades e evitar ao máximo o contato com pessoas fora do clube.

Com o elenco em formação, o clube tem cerca de 40 pessoas - 21 atletas, até agora, além da comissão técnica, alguns diretores e funcionários. Todos estão vacinados com a segunda dose ou dose única, garante Rogério Mesquita. Segundo ele, a vacinação não é obrigatória no clube, mas recomenda-se que todos estejam vacinados para estarem em atividade no clube.

Goiás

Após o início da pré-temporada, o elenco do Goiás foi submetido a testagem para Covid-19, mas não teve casos positivos entre jogadores e comissão técnica. O clube tem acompanhado o crescente número de casos e renovou a contratação do infectologista Boaventura Braz, que dá suporte para o clube esmeraldino neste assunto.

De acordo com o médico do clube, Bruno Favaron, o Goiás mantém orientações aos atletas que estavam no elenco e passa as mesmas para os jogadores que chegaram ao clube como reforços. “Os protocolos do clube foram mantidos, com as suas adequações para cada momento da pandemia”, explicou.

O clube esmeraldino faz o mapeamento da vacinação do elenco e quase todo o grupo que trabalha na pré-temporada está com esquema vacinal completo. “Dos atletas que se apresentaram, 82% já tomaram as duas doses. O clube recomenda a vacinação, porém não obrigou nenhum atleta”, ponderou Bruno Favaron.

De acordo com o médico esmeraldino, o Goiás não aplicou um questionário específico para a Covid-19 durante as férias dos jogadores. “Fizemos uma reavaliação clínica de retorno para o início da pré-temporada”, explicou.

Após a primeira testagem geral do elenco, o Goiás seguirá acompanhando os jogadores clinicamente para o caso de alguma suspeita de infecção. O clube promete seguir realizando testes com a mesma frequência que era feita na última temporada. “Provavelmente se manterá o protocolo da CBF, sendo colhidos testes RT-PCR antes de cada jogo”, disse Bruno Favaron.

Morrinhos

A nova onda de casos da Covid-19 com a variante ômicron fez com que o Morrinhos aumentasse a preocupação com os cuidados preventivos. É o que explica o médico José Carlos Novaes.

“Protocolos serão ampliados, tendo em vista que no fim da competição anterior os índices de Covid-19 estavam sob controle, agora com essa nova cepa Ômicron aumenta nossa preocupação”, explicou.

O elenco do Morrinhos não possui casos ativos de jogadores infectados e são testados a cada dez dias. O clube tem controle de vacinação dos jogadores que seguiram desde a Divisão de Acesso e orienta que todos os recém-chegados estejam com as duas doses.

“Nosso elenco iniciou treinamentos no último dia 03, os atletas remanescentes da Divisão de Acesso todos eles foram orientados a se vacinarem com as duas doses, quanto aos agora contratados estamos fazendo o mapeamento, até o momento todos estão vacinados”, assegurou o médico do Morrinhos.