O zagueiro Emerson Santos, de 27 anos, espera ter uma temporada sem lesões para atuar regularmente pelo Atlético-GO. O jogador é uma das opções do técnico Eduardo Souza para o sistema defensivo e garante que está pronto para servir ao time após cinco meses de recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles.

Emerson Santos lembra que ele, o goleiro Ronaldo e o zagueiro Ramon Menezes ficaram em dezembro no CT do Dragão e não tiveram "férias" para que pudessem se recuperar. Agora, na visão dele, é o momento de disputar a posição e atuar.

"Cheguei aqui para tentar ajudar no ano passado. Aconteceu a lesão. O Ronaldo, o Ramon (Menezes), os outros profissionais deram todo o suporte para que estejamos nessa condição. Ficamos aqui nas férias. Não tivemos férias, ficamos trabalhando o tempo todo para estar pronto e auxiliar a equipe", destacou o zagueiro, que também não atuou no primeiro semestre do ano passado.

Emerson Santos explica que, assim que chegou ao CT do Dragão em julho do ao passado, estava motivado e pronto para atuar, mas sofreu a contusão durante um treino. Agora, espera recuperar o tempo perdido na carreira.

"Assim que cheguei aqui, foi criada uma expectativa grande. Estava feliz pela oportunidade dada e estava me sentindo pronto para estrear. Infelizmente, ocorreu a fatalidade. Eu precisava jogar. Fiquei um período no Japão sem atuar. Para quem é jogador, o mais importante é estar atuando. Agora, me sinto pronto e à disposição do treinador", falou Emerson Santos, que teve passagens por Botafogo, Inter-RS e Palmeiras antes de se transferir para o futebol oriental.

Segundo o zagueiro, para continuar no Atlético-GO pesaram muito a estrutura do clube e o pedido de parceiros de recuperação física e clínica no CT do Dragão para que aceitasse permanecer no futebol goiano.

Leia também:

+ Futebol goiano comemora números da arquibancada; veja público do Atlético-GO

+ Mercado do Atlético-GO: contratações para 2023

"Quando cheguei aqui, a primeira coisa que me deixou impressionado foi a estrutura do clube e o querer dos profissionais (do clube) de trabalharem. Acredito muito que, com o trabalho, é possivel conseguir grandes coisas. Isso me fez ficar", revelou o zagueiro.

O jogador contou que o Kashiwa Reysol queria o retorno dele. "O pessoal do Japão (Kashiwa Reysol) queria que eu voltasse, mas numa conversa com o Adson (Batista, presidente), o Ramon (Menezes), o Ronaldo e minha família, resolvi ficar porque o clube dá todo o suporte, dentro de campo e fora de campo. Então, achei isso bom para minha carreira e minha família", ressaltou.