Esporte Sem gol, Atlético-GO iguala pior marca do clube, em 2012

No empate de 0 a 0 diante do Peixe, o Atlético-GO igualou a pior sequência ofensiva dele na Série A, desde que passou a disputá-la no sistema de pontos corridos, a partir de 2010.O time chegou a quatro jogos seguidos sem fazer gol após as derrotas para Sport e Flamengo (ambas por 2 a 0), a goleada para o Palmeiras (4 a 0) e o empate com o Santos (0 a 0). Se não fizer...