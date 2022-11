O Atlético-GO não terá mais o meia Jorginho, de 31 anos, para a próxima temporada e isso implicará em mexidas maiores do que simplesmente de uma peça no plantel do Dragão para 2023. O clube terá de encontrar soluções para o setor criativo do meio-campo, enquanto o bastão de jogador mais identificado com o clube passará para as mãos de outro.

O presidente Adson Batista revelou que o clube e o meia Jorginho caminham para uma rescisão contratual em comum acordo. O jogador tinha vínculo com o Dragão até o fim de 2023, mas o desejo do atleta de respirar novos ares foi ao encontro da vontade do clube rubro-negro de aliviar a folha salarial com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Jorginho chegou ao Atlético-GO em 2013 e, entre idas e vindas, em quatro passagens, fez 329 partidas com a camisa atleticana, marcou 54 gols e conquistou cinco títulos (Série B de 2016 e estaduais de 2014, 2019, 2020 e 2022). Nas últimas 15 temporadas, o meia só não vestiu mais vezes a camisa atleticana do que o goleiro Márcio, que fez 478 jogos no período.

Com a saída de Jorginho e a iminente negociação do meia Wellington Rato, apenas dois jogadores do elenco que iniciará a temporada de 2023 terão feito mais de 100 jogos pelo clube rubro-negro. O lateral direito Dudu tem 139 partidas pelo clube, enquanto Luiz Fernando fez 136 jogos pela equipe que o revelou.

O Dragão conta com Luiz Fernando para fazer esse papel de conexão com a identidade do clube. O lateral direito Dudu também ganhou o carinho e o respeito da torcida rubro-negra nos últimos anos, mas é outro jogador cobiçado no mercado da bola e pode deixar a equipe em 2023.

Nos aspectos técnico e tático, o Atlético-GO perde uma peça importante no elenco. O meia Jorginho era uma das principais referências da equipe por ser um jogador criativo, com fino trato da bola e com capacidade para decidir jogos.

No entanto, perdeu a volúpia na segunda metade da última temporada e pouco contribuiu para evitar a queda para a Série B.

Com o declínio de Jorginho, o meia Wellington Rato tomou o protagonismo e foi elogiado em diversas partidas, mesmo quando o Dragão saía de campo derrotado no Brasileirão. O jogador, de 30 anos, se encaminhava para ser o sucessor natural da camisa 10, mas tem propostas para sair, e a diretoria atleticana também visualiza uma transferência do atleta como uma situação benéfica para o equilíbrio financeiro.

A queda para a 2ª Divisão nacional impacta pesadamente nas finanças da agremiação para 2023. Uma boa venda de Wellington Rato servirá para minimizar os efeitos do rebaixamento e para a formação de um elenco capaz de lutar pelo acesso novamente.

Sem contar com Jorginho e, possivelmente, Wellington Rato, que tem conversas com o Fortaleza para uma transferência próxima do valor estipulado para a multa rescisória ao mercado internacional, o meia Shaylon passa a ser o único jogador com características de camisa 10 no elenco remanescente para 2023.

Na última temporada, Shaylon, que tem contrato com o Dragão até 2024, viveu altos e baixos. O jogador foi um dos destaques da equipe na conquista do Goiano sobre o rival Goiás, mas caiu de rendimento e perdeu espaço no time titular. Mesmo com a irregularidade, Shaylon esteve em campo em 55 partidas, marcou 12 gols e foi vice-artilheiro do Dragão em 2022.

