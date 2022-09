O atacante Luiz Fernando, goleador do Atlético-Go na Copa Sul-Americana com três gols, é o principal desfalque do Dragão no torneio continental e no qual abre a semifinal diante do São Paulo, nesta quinta-feira (1º), no Estádio Serra Dourada. Luiz Fernando está suspenso, pois foi expulso infantilmente na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional, nas quartas de final.

Estreante, o técnico Eduardo Baptista muda o sistema tático do time, passando a usar um trio de volantes: Gabriel Baralhas, Edson Fernando (principal novidade) e Marlon Freitas. Além deles, entram no time os laterais Dudu e Jefferson.

O treinador relacionou 21 jogadores para o primeiro jogo decisivo, em casa.

Os convocados para a Sula foram:

Renan e Diego Loureiro (goleiros)

Dudu, Hayner, Jefferson, Arthur Henrique (laterais)

Wanderson, Klaus e Lucas Gazal (zagueiros)

Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Edson Fernando, Rhaldney (volantes)

Jorginho e Shaylon (meias)

Wellington Rato, Airton, Léo Pereira, João Peglow, Ricardinho e Diego Churin (atacantes)

O volante Willian Maranhão, o zagueiro Camutanga e o goleiro Pedro Paulo (contundido) não foram inscritos, enquanto outros jogadores do elenco, como Lucas Lima (volante), Léo (goleiro) e Michel (zagueiros) não foram convocados.

Eduardo Baptista chegou na segunda-feira (29) para assumir o cargo ocupado por Jorginho três meses e meio, desde meados de maio. O novo treinador comandou três atividades táticas e procurou extrair o máximo do elenco.

O treinaor acredita que é preciso voltar a ter intensidade e resolveu apostar na marcação sob pressão no campo adversário e não deixar São Paulo ter a posse de bola durante muito tempo, além de evitar as jogadas à procura dos atacantes Luciano (ex-Atlético-GO) e o argentino Calleri, artilheiro do clube com 20 gols em 2022.