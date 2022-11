Com o corte de Sadio Mané, Ismaila Sarr assumiu o protagonismo na seleção de Senegal. Foi ele quem cobrou o pênalti que abriu o placar do jogo e que não deixou os companheiros desanimarem quando veio o empate.

Deu certo. O país africano voltou a liderar o placar poucos instantes depois e venceu a partida por 2 a 1, o resultado que precisava para ir às oitavas desta Copa do Mundo.

O gol de Sarr veio no fim do primeiro tempo, numa cobrança cheia de categoria, daquelas que deslocam o goleiro somente com a técnica e a passada. O Equador empatou com Caicedo de cabeça, aos 22 do segundo tempo. Koulibaly, dois minutos depois, em uma sobra de bola após jogada na grande área, trouxe o êxtase a Senegal.

A seleção do país africano se classifica apesar dos prognósticos, já que a confirmação do corte de Sadio Mané, o herói na Copa Africana de Nações e da classificação ao mundial, foi um baque. Senegal somou seis pontos, com duas vitórias, somente um atrás da Holanda, que liderou. O Equador ficou pelo caminho, com quatro, e o Qatar saiu zerado.

No chaveamento da próxima fase, Senegal pegará o 1º colocado do Grupo B, que tem a Inglaterra como líder.

FICHA TÉCNICA

EQUADOR: Galíndez; Preciado (Jackson Porozo), Torres, Hincapié e Estupiñán; Gruezo, Alan Franco e Caicedo; Plata, Enner Valencia e Estrada (Djorkaeff Reasco).

SENEGAL: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Ciss (Nampalys Mendy); Sarr, Ndiaye (Cheikh Bamba Dieng) e Dia.

Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (Qatar)

Quando: Às 12h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Clement Turpin (França)

VAR: Jérôme Brisard (França)



Gols: Ismaila Sarr, aos 43' do 1ºT, e Kalidou Koulibaly, aos 24' do 2ºT (Senegal). Moisés Caicedo, aos 22' do 2ºT (Equador)

Cartões amarelos: Idrissa Gueye (Senegal)