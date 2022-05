Esporte Sem mudança substancial para torcida, Serra Dourada reabre Reforma dos banheiros ainda não foi iniciada, apesar de já licitada. Em relação a 2019, parte dos bares foi desativada e pintura mudou

O torcedor perceberá poucas novidades no Estádio Serra Dourada na reabertura para jogos do principal palco do futebol goiano. Depois de quase dois anos e meio, ou 885 dias, o tradicional local, que reúne histórias marcantes para torcedores e o esporte no Estado, terá Vila Nova x Fluminense, na próxima quarta-feira (11), como a primeira partida após o longo hiato. Na ...