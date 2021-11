Esporte Sem número 'mágico', Vila Nova admite que 'poderia ter sido melhor' Tigre abre 2 a 0 com gols de Alesson, mas Guarani busca a igualdade em jogo em que VAR não funcionou. Colorado busca pelo menos mais uma vitória

O Vila Nova deixou o gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga com a sensação de que poderia respirar aliviado antecipadamente nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Como cedeu empate, por 2 a 2, ao Guarani após ficar em vantagem no placar, o Tigre ainda precisará garantir alguns pontos para se ver totalmente livre da ameaça do rebaixamento.A sensação após o em...