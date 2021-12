Esporte Sem Neymar, Mbappé e Messi comandam goleada do PSG na Champions O francês e o argentino marcaram duas vezes cada na goleada de 4 a 1 contra o Brugge

O Paris Saint-Germain (FRA) fechou com vitória a sua participação na fase de grupos da Champions League. Já classificado para as oitavas de final, os franceses golearam o Club Brugge (BEL) por 4 a 1 nesta terça-feira (7), no Parque dos Príncipes. Sem Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, Kylian Mbappé e Lionel Messi comandaram o triunfo dos pa...