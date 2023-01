O Goiás não terá o atacante Pedrinho, artilheiro e destaque da equipe, na busca por uma vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida contra o Palmeiras, pela semifinal, começa às 21 horas, com transmissão do Sportv. O atacante esmeraldino está fora do jogo, que será no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

O time foi divulgado e tem Catula; Diego, Mina, Nolasco e Xavier; Simioni, Andrey, Kauan e Alan; Wendell e Vitor Hugo. O técnico é Mário Henrique.

Pedrinho tem cinco gols na Copa São Paulo e é o principal jogador esmeraldino na competição. Na temporada passada, integrou o elenco profissional. O jogador sofreu uma lesão muscular no fim do primeiro tempo das quartas de final, vencida pelo Goiás diante do Sport.

O Goiás pode chegar à final da Copa São Paulo pela segunda vez na sua história. A única oportunidade em que disputou a decisão foi há dez anos, na edição de 2013 - perdeu para o Santos por 3 a 1 e foi vice-campeão.