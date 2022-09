Sem Pedro Raul, suspenso pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo, o Goiás deve ter a volta de Nicolas ao ataque titular da equipe na próxima rodada, contra o Botafogo, dia 28 (quarta-feira). O jogador vive jejum de dois meses sem marcar gols, mas tem a chance de mostrar o motivo de ser o vice-artilheiro esmeraldino na atual temporada.

Nicolas foi titular do Goiás, pela última vez, no dia 30 de julho na partida contra o Coritiba, com vitória esmeraldina e gol marcado por Pedro Raul. Naquela ocasião, o técnico Jair Ventura optou pela escalação de uma dupla de centroavantes no time titular.

Depois daquela partida, Nicolas participou de cinco jogos sempre entrando no decorrer das partidas. O último gol anotado pelo atacante foi na derrota para o Fluminense, por 3 a 2, na Serrinha, no dia 20 de julho. Nicolas tem 13 gols na temporada e é o vice-artilheiro do clube atrás apenas de Pedro Raul, que marcou 22 vezes.

Além de Nicolas, o técnico Jair Ventura tem outras opções no elenco para suprir a saída de Pedro Raul. O atacante Renato Júnior, que foi titular contra o RB Bragantino atuando pela beirada, também pode ser escalado no comando de ataque. Outra peça é Breno Herculano, contratado junto ao Aimoré-RS, mas que ainda não fez sua estreia com a camisa esmeraldina.

Escalar a linha ofensiva deverá ser, mais uma vez, um desafio para o técnico Jair Ventura. Na partida contra o Botafogo, o treinador já sabe que não pode contar com Pedro Raul, desfalque certo, mas dificilmente terá Vinícius e Apodi à disposição para a partida. A dupla será avaliada diariamente sobre a evolução da recuperação física.

Por outro lado, Dadá Belmonte deve ser peça disponível para o jogo. O atacante se recuperou de lesão sofrida contra o Flamengo, ao mesmo tempo que cumpriu suspensão automática diante do RB Bragantino.