A passagem do experiente meia Wagner, de 37 anos, pelo Vila Nova chegou ao fim. O jogador não deverá ter seu contrato renovado pela diretoria colorada e o atleta vai seguir a carreira em outro clube.

Wagner foi anunciado pelo Tigre ainda em dezembro de 2021, como um dos primeiros reforços do clube para 2022. A passagem do experiente jogador pelo OBA passou por altos e baixos. Ao todo, o jogador soma 44 partidas com a camisa do Vila Nova, com 14 vitórias, 22 empates e apenas oito derrotas. Wagner balançou as redes duas vezes.

A partida de despedida de Wagner com a camisa do Vila Nova foi a decisão da Copa Verde, diante do Paysandu, no Serra Dourada, que acabou com o vice-campeonato do Tigre após derrota nos pênaltis.

Em entrevista ao canal Vilanovida, na última quinta-feira (1º), o presidente do Vila Nova listou os meias que iniciariam a pré-temporada e apontou apenas Marlone, João Lucas e, eventualmente, João Pedro. O prata da casa está retornando ao OBA, uma vez que o clube carioca não exerceu o direito de compra do jogador colorado.