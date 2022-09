Aparecida e Itumbiara empataram por 1 a 1, na tarde desta quarta-feira (21), no encerramento da rodada de abertura do 2º turno da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A partida, no Anníbal Batista de Toledo, não teve público por opção do time mandante, o Aparecida, que pediu para os portões serem fechados.

Assuério marcou para o Aparecida, aos 7 minutos do segundo tempo. Felipe Baiano empatou, aos 35, para o Itumbiara.

Com o empate, o Aparecida chega a 10 pontos, em 5º lugar. O Itumbiara segue na lanterna, com 6 pontos, mesma pontuação do Cerrado, que também está no Z2, mas tem saldo de gols melhor.

A próxima rodada tem os seguintes jogos:

Sábado (24/9)

15h30 - Cerrado x Anapolina

15h30 - Jaraguá x Aparecida

16h - Goiânia x Inhumas

Domingo (25/9)

15h30 - Itumbiara x Aseev