Esporte Sem Z4 e com maior pontuação, Atlético-GO faz campanha histórica na Série A Dragão não frequentou a zona de rebaixamento em nenhuma rodada pela 1ª vez em nove participações na elite nacional

Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO terminou uma edição sem frequentar a zona de rebaixamento. Esse foi um dos feitos da melhor campanha da equipe goiana na principal competição do país, com 53 pontos em 9º lugar. De quebra, o desempenho levou o time rubro-negro pela 3ª vez à Copa Sul-Americana. O Dragão estará, de novo, em uma competição c...