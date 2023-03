As semifinais do Campeonato Goiano terão o uso do VAR Light. A tecnologia voltará a ser utilizada após testes feitos na 9ª rodada da fase de classificação e melhorias solicitadas pela Federação Goiana de Futebol (FGF).

As partidas da final do Estadual também terão o uso da tecnologia, mas em sua versão tradicional, que é utilizada em jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

“Está tudo pronto para o VAR Light voltar nas semifinais”, afirmou o CEO da FGF, André Pitta. “Teremos VAR Light nas semis e a final será com o VAR tradicional, que é utilizado na Série A”, salientou o dirigente, que informou que o custo do uso da tecnologia será todo da FGF.

O VAR light é operado por empresa credenciada (2Live) e tem a chancela da Fifa, segundo a FGF. A estrutura tem menos câmeras disponíveis e não utiliza, por exemplo, a tecnologia de traçar as linhas para verificar impedimentos.

Os impedimentos flagrantes serão revisados por meio das imagens, apenas. Outro exemplo é que a conversa entre os membros da equipe de arbitragem não fica gravada - há a comunicação, mas não a gravação.

