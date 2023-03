Semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Goiás inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro sub-20 nesta quinta-feira (2) em duelo contra o Fortaleza, às 15 horas, no Estádio Hailé Pinheiro. O time do técnico Mário Henrique terá como base o elenco que brilhou na Copinha reforçado por jogadores que foram contratados nas últimas semanas e atletas que subiram no time sub-17 para o sub-20.

O técnico Mário Henrique deverá contar com jogadores que estavam sendo aproveitados por Guto Ferreira no time profissional. A exceção é o meia Kauan, de 17 anos, que é titular no meio-campo da equipe profissional e seguirá com o grupo na disputa do Goianão.

Destaque do Goiás na Copinha, o atacante Pedrinho está se recuperando de lesão e vive período de transição física. A projeção é que o atleta volte a ficar à disposição da comissão técnica em aproximadamente um mês.

Após ser eliminado na semifinal pelo Palmeiras na Copinha, alguns jogadores passaram a treinar com o elenco profissional, foram relacionados para jogos e até utilizados no Campeonato Goiano e Copa Verde. O lateral Diego Caito, o meia Alan e os atacantes Wendell e Vitor Hugo são nomes que já somaram minutos como profissionais nesta temporada, além do meia Kauan.

O Goiás está no Grupo B do Brasileirão sub-20 ao lado de clubes como Atlético-GO, Athletico-PR, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo. Para a estreia contra o Fortaleza, o torcedor esmeraldino poderá acompanhar a partida no Setor 3 do Estádio Hailé Pinheiro. Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 20.