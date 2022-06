Esporte Semis do Goiano terão Goiás x Vila Nova e Atlético-GO x Trindade Partidas serão disputadas na próxima semana, com ida na quarta-feira (8) e volta no sábado (11)

As semifinais do Campeonato Goiano Sub-20 foram definidas nesta sexta-feira e terão o clássico entre Vila Nova e Goiás, além do confronto entre Atlético-GO e Trindade. Os jogos de ida serão disputados na quarta-feira (8), com volta no sábado (11).Por terem melhores campanhas, Atlético-GO (33 pontos) e Vila Nova (28 pontos) vão disputar o jogo de volta como mandantes, no...