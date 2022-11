A partida entre Senegal e Holanda, nesta segunda-feira (21), às 13 horas, terá a primeira arbitragem goiana na história da Copa do Mundo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires vão estrear no Mundial no jogo válido pela 1ª rodada do Grupo A do Mundial do Catar.

Outro assistente brasileiro na partida será o paranaense Bruno Boschillia. O jogo será no Estádio Al Thumama, em Doha.

Wilton Pereira Sampaio está em sua segunda Copa, mas na primeira, na Rússia em 2018, trabalhou apenas como árbitro de vídeo. Agora, pela primeira vez um goiano será o árbitro principal de um jogo de Copa.

