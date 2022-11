A Adidas, patrocinadora da Copa do Mundo e dona da Al Rihla -bola oficial do Mundial do Qatar, afirmou em comunicado na manhã desta terça-feira (29) que Cristiano Ronaldo 'definitivamente' não teve contato com a bola no primeiro gol do jogo entre Portugal x Uruguai, ontem, no estádio Lusail.

"No jogo entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology alojada na Al Rihla Official Match Ball da Adidas, conseguimos definitivamente mostrar nenhum contato na bola de Cristiano Ronaldo para o primeiro gol do jogo", diz a nota da fornecedora de material esportivo.

"Nenhuma força externa na bola pode ser medida conforme mostrado pela falta de 'batimento cardíaco' em nossas medições e no gráfico anexo. O sensor IMU de 500 Hz dentro da bola nos permite ser altamente precisos em nossas análises", acrescenta.

No lance que gerou questionamentos, Bruno Fernandes cruzou pela esquerda e CR7 foi para o cabeceio, o astro, porém, não tocou na bola.

Em primeira instância, o gol foi dado para Cristiano -que empataria com Eusébio como maior artilheiro da seleção em Copas -mas a questão foi corrigida instantes depois, e o tento foi para Fernandes.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aguardava nos bastidores por uma reavaliação da Fifa nas próximas horas do autor do primeiro gol de Portugal, mas aparentemente o caso já foi resolvido.

A seleção de Portugal está invicta na Copa e lidera o Grupo H com seis pontos somados. A seleção volta a campo nesta sexta-feira (2), às 12h (de Brasília), contra a Coreia do Sul.

