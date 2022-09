A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) concluiu nesta semana, na quarta-feira (31), as primeiras obras nos banheiros do Estádio Serra Dourada. Neste primeiro momento, quatro (dois masculinos e dois femininos) dos 36 banheiros foram reformados e já estão à disposição dos torcedores que ocuparem arquibancadas e cadeiras do lado do Sul do principal palco do futebol goiano.

Nesta quinta-feira (1°), Atlético-GO e São Paulo se enfrentam pelo jogo de ida da fase semifinal da Copa Sul-Americana, no Serra Dourada. Há expectativa de recorde de público no futebol goiano na temporada e os torcedores que forem ao estádio poderão utilizar os novos banheiros do estádio.

As reformas nos banheiros do Serra Dourada serão feitas por etapas. A Seel vai fechar oito banheiros a cada etapa. Os primeiro quatro foram entregues nesta semana. As obras neste oito banheiros começaram no dia 26 de maio.

O valor total do investimento é de R$ 2.665.042,42 e o prazo para entrega segue de seis meses, segundo a Seel. A ideia da secretaria é concluir a obra até o final deste ano.

A reforma dos banheiros do Serra Dourada é uma das exigências do acordo que a Seel assinou com o Ministério Público de Goiás, no dia 1º de abril, para reabertura do estádio. As obras devem ser concluídas em seis meses, mas no acordo a previsão é que a Seel finalize até 10 de julho de 2024, de acordo com a 8ª cláusula do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.