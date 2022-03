Esporte Serra Dourada marca 3ª licitação para reforma dos banheiros As duas primeiras tomadas de preços, feitas em janeiro e fevereiro, não deram certo

Sem sucesso nas duas primeiras licitações para reforma dos banheiros do Estádio Serra Dourada, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) marcou nova tomada de preços para a obra. A nova licitação será no dia 17 de março, a partir das 9 horas, no auditório da Seel. A nova data da licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (2), e...