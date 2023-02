Após pouco mais de três meses, o Estádio Serra Dourada volta a sediar uma partida de futebol profissional. O clássico entre Goiânia e Goiás será disputado no local, que passou por revitalização do gramado e teve a reforma dos 32 banheiros completada.

Desde que a reforma nos banheiros do Serra Dourada começou, em abril de 2022, as obras foram feitas de forma intercalada e jogos foram realizados no segundo semestre no estádio. Foram disputadas nove partidas por competições como Série B, Copa Sul-Americana e Copa Verde.

Para o clássico entre Goiânia e Goiás, os 32 banheiros que foram reformados, nos setores de cadeiras e arquibancadas, estarão todos liberados para uso. De acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o investimento total foi de R$ 2,7 milhões para a reforma.

Os novos sanitários estão acessíveis para pessoas com deficiência. Além disso, o Serra Dourada passa a contar também com fraldários, para atender famílias com crianças pequenas.

Neste sábado (25), o governador Ronaldo Caiado assinará ordem de serviço para reforma do espaço ecumênico do Serra Dourada, com investimento de R$ 500 mil. O espaço fica localizado ao lado do túnel de acesso às tribunas do estádio.

Um dos principais gargalos para utilização do estádio em mais competições é a questão da iluminação artificial, que precisa de adequações no nível de luminosidade exigido para jogos na Série A do Brasileiro, por exemplo. Essa melhoria ainda não tem prazo estimado para ser concluída.

Sobre a condição do gramado, a administração do estádio fez a manutenção anual. A revitalização, entre dezembro e janeiro, teve poda drástica do gramado, perfuração e aeração do solo, com aplicação de adubo e inseticidas. Outro ajuste feito foi a regulação e angulação dos aspersores do sistema de irrigação.

A diretoria do Goiânia optou por mandar a partida no Serra Dourada com o intuito de receber um grande público no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano contra o Goiás. O clube tem utilizado o termo “reencontro com o gigante” em seu material de promoção para a partida deste sábado (25).