Esporte Serra Dourada voltará a receber um jogo após 885 dias Duelo da volta entre Vila Nova e Fluminense, que se enfrentam pela 3ª fase da Copa do Brasil, marca o retorno do principal palco do futebol goiano

O estádio Serra Dourada voltará a receber um jogo de futebol depois de 885 dias. A CBF confirmou que a partida da volta entre Vila Nova e Fluminense, que duelam na 3ª fase da Copa do Brasil, será disputada no principal palco do futebol goiano. O jogo está marcado para o dia 11 de maio, às 21h30 e a expectativa é de casa cheia. A capacidade atual é de 38.415 lugares....