Esporte Sete clubes assinam criação da liga, e Atlético-GO discorda de termos Houve discordância quanto à distribuição dos porcentuais sobre direitos de transmissão. Próxima reunião será no dia 12

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, participou de mais uma reunião, nesta terça-feira (3), para a criação de uma liga brasileira de clubes de futebol e não concordou com as propostas de outros representantes de clubes para fundação da liga. O Dragão faz parte de um grupo, o Forte Futebol, que agrega 14 agremiações. No encontro, em São Paulo, sete clubes...