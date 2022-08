O Goiás voltou a ter em seu elenco um jogador criativo com potencial para vestir a camisa 10 no Brasileirão. Apresentado nesta terça-feira (16), o meia Marquinhos Gabriel gera a expectativa de algo novo para o meio-campo esmeraldino e de ser um atleta decisivo com gols e assistências na busca pela permanência na Série A. Apesar de ser o objetivo inicial permanecer na elite, o atleta disse acreditar que o clube pode alcançar algo maior na competição nacional.

Marquinhos Gabriel não é um meia que costuma atuar na faixa central do campo, como um camisa 10 e o que fazia o meia Élvis, ex-Goiás e hoje na Ponte Preta. Apesar de ser um jogador criativo, organizador de jogadas e ter bons passe e finalização, o mapa de calor do novo reforço esmeraldino costuma mostrar ações pelos lados do campo, em especial o lado direito.

Pelo Criciúma, Marquinhos Gabriel jogou 20 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. No Tigre catarinense, era o principal destaque técnico e sua saída foi lamentada por torcedores. O clube da Série B apresentou uma contraposta para o jogador permanecer, mas ela não foi aceita. O meia de 32 anos assinou com o Goiás, em definitivo, até o final de 2023.

Leia também:

+ Meia vê Goiás com chance de Sul-Americana

+ Goiás é o que mais tem pênaltis contra no Brasileiro

“Marquinhos Gabriel estava ajudando bastante o Criciúma, cada vez que entrava. Não dá para dizer que carregava o time nas costas, mas resolvia. A parte dele nos jogos é feita, tem qualidade, toque de bola, visão de jogo. Dava a impressão, no Criciúma, de que era jogador de Série A na Série B”, comentou o jornalista Sérgio Xavier, do Sportv.

Características de Marquinhos Gabriel é finalizar e se movimentar pelo campo, mas o meia não é um jogador acostumado a buscar a bola no campo de defesa para sair criando. É um atleta que gosta de atuar próximo da área adversária e está acostumado a construir jogadas ofensivas pelos lados do campo.

Na Série B, Marquinhos Gabriel tinha média de 2,3 chutes por jogo. Por gostar de atuar pelos lados, tem a preferência de fazer cortes para dentro e não hesita em arriscar.

Quatro dos seis gols marcados por ele na Segundona foram com bola rolando e dentro da área. Um foi de pênalti (contra o Vila Nova) e outro de cabeça, após cruzamento na pequena área.

“Fisicamente, o Marquinhos parecia bem. Não o vi abaixo dos outros jogadores e acho que foi uma contratação com bom potencial justamente por ser jogador de característica parecida (com o Élvis) em matéria de pensar o jogo, trabalhar a bola e chegar na área. É uma contratação interessante”, salientou o jornalista Sérgio Xavier.

Marquinhos Gabriel chegou ao Goiás na segunda-feira (15), foi regularizado no mesmo dia e já iniciou os treinamentos com a equipe esmeraldina. Por estar em atividade, o meia disse estar bem fisicamente e sua estreia pode ocorrer no sábado (20), contra o Atlético-MG, fora de casa. “Só depende do treinador”, resumiu o jogador em sua apresentação.

O meia foi a sexta contratação concluída pelo Goiás neste segundo período para transferências no futebol brasileiro. Antes dele, o clube esmeraldino acertou com o lateral esquerdo Sávio, os zagueiros Danilo Cardoso e Lucas Halter, o meia Marco Antônio e o atacante Breno.

Outra novidade é o volante Jhonny Lucas, que aguarda envio de documentos por parte do seu ex-clube, o Sint-Truiden, da Bélgica, para ser regularizado como esforço para a sequência da Série A.