O meia-atacante Shaylon, do Atlético-GO, marcou contra o São Paulo, clube que já defendeu e que o formou, e não viu qualquer desrespeito ao comemorar o gol no Serra Dourada na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, vencida pelo Dragão por 3 a 1 nesta quinta-feira (1).

"Foi o calor do momento. Muita gente vê isso como desrespeito. Na minha visão, não é porque se não estou desrespeitando a minha toricda. Já fiz gol contra a Chape e comemorei, contra o Goiás comemorei. Isso não é nenhum pouco desrespeito, mas respeito com a nossa torcida, que veio aquie e comemorou hoje", falou Shaylon, que marcou gol em dois jogos seguidos - nesta quinta e sábado passado, contra o Goiás, na derrota do Atlético-GO na Serrinha.

O jogador se mostrou feliz pelo gol. "É especial demais marcar contra o São Paulo, clube que me ajudou muito na minha formação, no meu crescimento. O carinho por eles é muito grande. Estou feliz por ter feito o gol, ajduado meus companheiros a sair com essa vantagem importante."

A preocupação do Atlético-GO, agora, passa a ser evitar um repeteco do que ocorreu nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, porque abriu vantagem de 2 a 0 e foi goleado na volta por 4 a 1, acabando eliminado. Shaylon sabe qual lição tirar do que aconteceu.

"A vantagem é a mesma. A gente não pode ir lá e ficar só se defendendo, como foi contra o Corinthians. A gente deixou de jogar, deixou eles crescerem no jogo. Tem que ir e pressionar o São Paulo, não deixar jogar, jogar quanto tiver a bola, aparecer, ter coragem para jogar. Não deixá-los confortáveis dentro do jogo", avisou o meia-atacante.

Shaylon relatou incômodo com a situação do Atlético-GO no Brasileiro, em que está na zona de rebaixamento. "A gente, agora mais do que nunca, até o fim da temporada, precisa da torcida para chegar na decisão e sair dessa situação no Brasileiro, que é desconfortável. A gente se colocou nesse lugar e agora é trabalhar, focar, domingo tem jogo muito importante (contra o Atlético-MG, no Accioly) para sair dessa situação."