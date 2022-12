O meia Shaylon, de 25 anos, terá a responsabilidade de assumir a batuta no meio-campo do Atlético-GO para a próxima temporada. Vice-artilheiro do clube em 2022, o jogador oscilou entre momentos de suplência e titularidade na temporada que se encerrou, mas se tornou a principal opção para o técnico Eduardo Souza utilizar como maestro no Dragão.

Shaylon chegou ao Atlético-GO como reforço vindo do São Paulo para o início da temporada de 2022. A arrancada do jogador com a camisa do Dragão foi das melhores, com ele conseguindo papel de destaque durante o Campeonato Goiano, que acabou na conquista do título pela equipe rubro-negra.

No entanto, o meia não conseguiu se firmar durante todo o ano entre os titulares, mas se mostrou ser uma peça útil no elenco. Prova disso é que o jogador realizou 55 jogos ao longo de 2022, sendo 30 deles na condição de titular.

Dono de boa visão de jogo e dinâmica interessante para cumprir também funções defensivas, Shaylon se mostrou um ótimo finalizador. Tanto é que o meia foi o vice-artilheiro do Atlético-GO em 2022 com 12 gols, atrás apenas do meia-atacante Wellington Rato que balançou as redes 15 vezes.

Shaylon não foi mais vezes dono da camisa 10 atleticana justamente porque esbarrou em uma concorrência forte. A princípio, o meia teria de brigar por espaço com o meia Jorginho, que era o jogador mais identificado com o clube e contava com muito prestígio. Depois, Shaylon viu o crescimento de Wellington Rato na posição. O meia-atacante, hoje no São Paulo, assumiu a titularidade na posição e correspondeu muito bem com gols, assistências e sendo importante para a fluidez do jogo atleticano.

Com as saídas desses dois jogadores e sem a contratação de um jogador referência típico camisa 10, Shaylon é a bola da vez para assumir a batuta e ser o regente do meio-campo rubro-negro. “Vou usar essa pré-temporada para me preparar junto aos meus companheiros e começar bem o ano”, frisou o meia atleticano.

Shaylon disse que quer contribuir para o sucesso do Dragão onde quer que seja. O jogador tem essa característica de ser um jogador versátil, que consegue atuar em mais de uma posição. Quando surgiu na base da Chapecoense, Shaylon era considerado um meia clássico, o típico camisa 10 criativo e organizador de jogadas. Ao mesmo tempo, no clube catarinense mostrou um faro de gol incomum para atletas dessa posição.

O meia era um jogador bastante promissor na base da Chape, tanto que foi contratado pelo São Paulo para jogar a Copinha de 2017 pelo tricolor paulista e permaneceu na equipe chegando ao elenco profissional. Ele jogou 24 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, em 2017 e 2018, e depois foi emprestado ao Bahia. No clube baiano, o meia não teve tanto espaço e voltou para o time paulista.

Em 2020, Shaylon teve sua primeira passagem no futebol goiano atuando pelo Goiás, emprestado junto ao São Paulo, e conseguiu sua maior sequência de jogos na carreira até então. No entanto, na Serrinha ele ficou marcado por atuar muitas vezes improvisado como uma ala pelo lado direito do campo. No time esmeraldino, o meia fez uma campanha interessante na Série A com 26 jogos disputados, cinco assistências e um gol anotado.

A diretoria do Atlético-GO está no mercado e não descarta a contratação de mais um meia para dar opção ao técnico Eduardo Souza. No entanto, o treinador disse que existe a possibilidade de utilizar o atacante Vico Duarte mais recuado como um meia central, caso Shaylon seja um desfalque para o Dragão.