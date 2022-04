Em mais uma noite mágica de Karim Benzema, o Real Madrid acertou quase tudo o que tentou na tarde desta quarta-feira (6) e venceu o Chelsea por 3 a 1, no Stamford Bridge, para abrir grande vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões. O camisa 9 fez os três gols, enquanto Mason Mount diminuiu para os ingleses.

Com a vitória em Londres, o Real Madrid pode até perder por um gol de diferença em casa, na terça-feira (12), que ainda assim avança às semifinais. E vai poder jogar exatamente como nesta quarta, esperando o adversário tomar a iniciativa. Antes disso, porém, ambos os times têm compromissos pelas ligas nacionais neste sábado (9): o Chelsea visita o Southampton, enquanto o Real recebe o Getafe.

Carlo Ancelotti montou o Real Madrid com um atacante a menos e Valverde compondo o lado direito, fechando em uma linha de cinco quando o Chelsea tinha a bola. Deu certo logo aos dez minutos, quando o uruguaio roubou uma bola e iniciou o contra-ataque que Vinícius Jr. finalizaria no travessão de Mendy.

O esquema com três zagueiros do Chelsea deixou o ataque do Real no mano-a-mano, situação ingrata para quem precisa parar Vinícius Jr. e Benzema. Aos 21 minutos, o brasileiro escapou nas costas de Christensen e cruzou para o francês abrir o placar de cabeça, completamente livre após Thiago Silva ficar perdido entre a perseguição e a cobertura da área.

O Chelsea ainda estava grogue do primeiro gol quando concedeu o segundo. Modric teve toda a liberdade do mundo na intermediária para cruzar na cabeça de Benzema, mais uma vez sem marcação dentro da área. O segundo gol marcou o ritmo do jogo daí em diante: Real Madrid satisfeito e fechadinho, e o time inglês obrigado a correr atrás do prejuízo. Sorte do Chelsea que Benzema desperdiçou a terceira chance, pouco antes do intervalo.

O Chelsea aos poucos se reencontrou após os dois gols sofridos e então conseguiu estabelecer uma pressão pela primeira vez, girando a bola e apertando a saída do Real. Deu certo aos 40 minutos, quando Jorginho descolou uma assistência precisa para Mason Mount aparecer nas costas de Carvajal e diminuir. Após correr muitos riscos no primeiro tempo, o time azul saiu até no lucro com a desvantagem de um único gol no intervalo.

O segundo tempo parecia reservar novidades quando o Chelsea apareceu com duas mudanças e um zagueiro a menos, mas Benzema de novo mostrou ser gigante nesta Liga dos Campeões. Ele acreditou em uma falha de Mendy, roubou a bola após o erro e fez o terceiro em lance que lembrou o vacilo de Donnarumma nas oitavas de final. O terceiro gol recolocou o Real em posição confortável no jogo e obrigou o time da casa a remar tudo de novo.

Pego na armadilha de Ancelotti, o Chelsea de Thomas Tuchel não achou caminhos para responder o Real Madrid à altura. Tentou controlar a posse de bola, mas não conseguiu criar com a urgência que o placar exigia. Nas melhores chances que teve no segundo tempo, Azpilicueta parou em linda defesa de Courtois, e Lukaku caprichou demais e cabeceou para fora uma grande oportunidade dentro da área.

Benzema iguala recorde de Luiz Adriano com hat-trick

Principal nome da vitória do Real Madrid sobre o Chelsea, nesta quarta-feira (6), pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Karim Benzema igualou um recorde do brasileiro Luiz Adriano, ex-Palmeiras e Shakhtar Donetsk, ao marcar três gols no Stamford Bridge.

O francês marcou nesta quarta-feira seu segundo hat-trick consecutivo pela principal competição europeia, repetindo o feito de Luiz Adriano na temporada 2014/15, pelo Shakhtar. Além do jogo contra o Chelsea, o camisa 9 merengue anotou três gols na volta contra o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final.

Lionel Messi, pelo Barcelona, e Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid, também estão na lista de jogadores a marcarem três gols em dois jogos consecutivos, ambos na temporada 2016/17.

"São noites mágicas como a do PSG [nas oitavas]. As coisas saem bem e jogamos bem desde o primeiro minuto. Estamos bem, lutamos até o final e quando o Real Madrid está assim é muito bom para nós", comemorou o atacante, que entre os três de hoje já tem um favorito. "Todos são muito importantes, mas estou mais contente com o terceiro porque estava pensando naquele que tinha errado."

De quebra, Benzema se tornou o primeiro jogador francês a marcar dez gols em uma edição da Liga dos Campeões, ultrapassando David Trezeguet, Wissam Ben Yedder e Kylian Mbappé, todos com oito tentos.

Bayern perde para o Villarreal no El Madrigal

O Bayern de Munique foi surpreendido e perdeu para o Villarreal por 1 a 0, em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões e disputado na tarde desta quarta-feira (6).

O duelo aconteceu no El Madrigal e deixou a vaga na semifinal do torneio continental em aberto —o confronto de volta acontece na próxima terça-feira (12). Quem passar de fase encara o vencedor de Benfica e Liverpool. No 1º jogo, a equipe de Jurgen Klopp venceu por 3 a 1.

A partida começou em alta velocidade e com os alemães tentando invadir o campo de defesa dos mandantes, que chegaram a responder com Capoue. Apesar do controle do Bayern, foram os espanhóis que abriram o placar.

Aos sete minutos, Lo Celso tabelou com Moreno pela ponta direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Parejo chegou batendo de primeira e o atacante Danjuma, por trás da marcação, desviou para o fundo do gol de Neuer: 1 a 0.

Pouco depois de ter a vantagem no placar, o Villarreal conseguiu neutralizar as ações do jogo, mas ainda sofria com as subidas dos visitantes: Gnabry, Kimmich e Lucas Hernández tentaram, sem sucesso, assustar o goleiro Rulli.

O astro Lewandowski, apesar das investidas do Bayern, pouco apareceu: isso porque a marcação de Albiol e Pau Torres —protegidos por Capoue, Coquelin e Parejo— surtiu efeito.

Aos 40 minutos, o Villarreal chegou a fazer o segundo gol em uma batida despretensiosa de Coquelin, que encobriu Neuer. O meio-campista, no entanto, estava impedido no momento do passe e o VAR entrou em ação.

Os primeiros minutos do segundo tempo foram marcados por uma nova blitz do Bayern. Davies foi o primeiro a assustar pela ponta esquerda em chute que saiu ao lado do gol de Rulli. Em seguida, Muller recebeu cruzamento de Gnabry e furou o chute já na pequena área.

Mesmo com o sufoco dos visitantes, o maior susto até os dez minutos da etapa final foi protagonizado pelos donos da casa.

Moreno recebeu com liberdade pela direita, conduziu e cortou para o meio, finalizando cruzado ao gol alemão. A bola carimbou a trave e saiu para a lateral.

Aos 16 minutos, Neuer quase "deu" o segundo gol ao Villarreal em uma saída de bola equivocada: fora da área, ele tentou lançar rasteiro para o ataque e Moreno interceptou, chutando a bola do seu campo de defesa para o gol alemão. Para a sorte do arqueiro, o atacante errou o alvo.

O Bayern controlou de vez as ações nos minutos finais da partida. Goretzka, Sané e Kimmich tiveram boas oportunidades, mas pararam na dupla de zaga —e em Rulli.

O avanço alemão cedeu espaço para o Villarreal, que quase matou o jogo com Pedraza em um contra-ataque -o ala, no entanto, pecou na finalização.

Nos acréscimos, Coman desperdiçou a chance de empatar ao receber cruzamento livre e bater nas mãos de Rulli. No minuto final, o Bayern reclamou de um pênalti em Goretzka, que levou uma cotovelada no rosto e acabou sangrando. A arbitragem, no entanto, considerou o lance normal e finalizou a partida instantes depois.