Com vitória e sem sofrer gols no clássico contra o Atlético-GO, o zagueiro Sidimar aprovou sua estreia com a camisa do Goiás e projeta sequência difícil na partida de domingo (15) contra o Santos.

Contratado pela diretoria esmeraldina após disputar o Campeonato Mineiro pelo Athletic-MG, Sidimar, de 29 anos, teve atuação segura no clássico diante do Atlético-GO e ajudou o time esmeraldino segurar a pressão rival e garantir a primeira vitória neste retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

"Fico muito feliz por se tratar de uma vitória e de uma estreia, estou muito satisfeito com minha atuação e de toda a equipe. Não poderia ter sido melhor", avaliou Sidimar.

Segundo o defensor esmeraldino, as semanas cheias para treinos têm sido importantes para que o técnico Jair Ventura possa aperfeiçoar o sistema com três zagueiros utilizados pelo Goiás nos últimos jogos.

"É um esquema que exige bastante trabalho e o Jair (Ventura) tem conseguido trabalhar nessas semanas cheias que temos e estamos nos adaptando da melhor maneira possível. Nós, do sistema defensivo, temos procurado ouvir bastante o Jair", comentou Sidimar.

Pela frente, o Goiás tem o Santos como desafio. O Peixe atravessa uma boa fase na temporada e ocupa a vice-liderança do Brasileirão e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil com goleada sobre o Coritiba.

"É um adversário difícil e que tem obtido resultados positivos nos últimos jogos, temos trabalhado bastante em cima da equipe do Santos para fazer um grande jogo", frisou Sidimar.