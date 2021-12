Esporte Skatista brasileira fecha 2021 com 7 vitórias na Europa Virgínia Fortes, de 15 anos, venceu competições da Liga Pro Skate em Portugal e na Espanha

A skatista Virgínia Fortes Águas, de 15 anos, conquistou no último domingo (19) em Lisboa (Portugal) o título de campeã geral da Liga Pro Skate na modalidade street. De quebra, faturou também o título de campeã portuguesa. As informações são da Agência Brasil. Das cinco etapas disputadas no país europeu, ela foi a melhor em quatro. Além destas conquistas, a bras...