Esporte Sob nova direção, Goiás estreia na Copa do Brasil Goiás busca vaga na 2ª fase, diante do Sousa, na estreia do técnico Bruno Pivetti

Sob nova direção, o Goiás decide vaga na 2ª fase da Copa do Brasil em duelo único diante do Sousa, da Paraíba, na noite desta terça-feira (1º de março), em partida que marca a estreia do técnico Bruno Pivetti, no Estádio Marizão, em Sousa (PB), às 21h30. Para avançar de fase e não repetir o fiasco da temporada passada, quando foi eliminado logo na 1ª fase para o B...