Esporte Sorteio da Copa do Catar: dia de conhecer caminhos de cada seleção Brasil chega à definição dos grupos do Mundial como líder do ranking da Fifa. Três classificados ainda não estão definidos em repescagens

Os grupos da Copa do Mundo, que será disputada no Catar a partir de novembro, serão sorteados nesta sexta-feira (1º), definindo os caminhos que as seleções terão na busca pelo principal troféu do futebol mundial. Ainda com três vagas em aberto, da repescagem ainda incompleta, o sorteio será realizado a partir das 13 horas (horário de Brasília).O Brasil participará do evento como ...