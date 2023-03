O elenco do Vila Nova passará por mais um teste de fogo neste sábado (4) na decisão por uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano. O Tigre terá de lidar com o cansaço da viagem ao Espírito Santo, onde atuou pela Copa do Brasil, e também com os desfalques. O volante Sousa sofreu um afundamento do crânio após choque de cabeça no empate com o Real Noroeste-ES e se tornou baixa certa contra o Anápolis.

A diretoria colorada e a comissão técnica capitaneada por Claudinei Oliveira avaliam o elenco do Tigre como “enxuto”. Em 13 jogos na temporada, a equipe teve 26 jogadores diferentes em campo.

Nas últimas semanas, o técnico Claudinei Oliveira conviveu com desfalques como o zagueiro Rafael Donato e o volante Rickson. Ambos já estão recuperados de suas lesões e voltaram a ser utilizados. Por outro lado, outros jogadores se lesionaram, casos do lateral direito Marcelinho e, por último, do volante Sousa.

Titular contra o Real Noroeste-ES, Sousa foi substituído de campo após sofrer um choque de cabeça e ter um osso do crânio afundado. O jogador está retornando com a delegação colorada para ser melhor avaliado, mas não está descartada a necessidade de cirurgia no local.

Leia também:

+ Vila Nova busca empate com Real Noroeste-ES e avança na Copa do Brasil

+ Claudinei Oliveira vê "união" como virtude do Vila Nova em classificação

Sem poder contar com Sousa, Claudinei Oliveira disse que vai estudar a melhor estratégia para escalar a equipe contra o Anápolis. Contra o Real Noroeste, pelas circunstâncias da partida, a opção foi pela entrada do meia João Lucas na vaga de Sousa, mas Rickson se encaixaria naturalmente em comparação às características de Sousa.

Além de Sousa, que já é desfalque certo, o lateral esquerdo Rodrigo Gelado e o atacante Lourenço apontaram um desgaste físico e serão avaliados em Goiânia.

A programação da comissão técnica é recuperar os jogadores o máximo possível nesta quinta-feira (2) e comandar um treino tático de menor intensidade na sexta-feira (3) para ajustar o time ideal dentro das possibilidades para enfrentar o Anápolis - o jogo de ida terminou sem gols.