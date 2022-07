O Vila Nova vai terminar o 1º turno da Série B na lanterna da classificação, mas encara o Sport nesta segunda-feira (18) com a missão de tentar diminuir a distância para deixar a zona de rebaixamento (Z4). Tigre e Leão se enfrentam na Ilha do Retiro, pela 19ª rodada da Segundona, a partir das 20 horas.

A equipe goiana vive seu pior momento na temporada. Não vence há 13 partidas, 12 na Série B, teve duas trocas de treinadores neste período e não tem encontrado respostas para melhorar a situação na Segundona. O Vila Nova chega para o duelo contra o Sport vindo de derrota por 2 a 1 para o CSA, no OBA, na última sexta-feira (15).

O revés para o CSA confirmou que o time colorado vai terminar o 1º turno da Série B na última colocação. O Tigre soma 13 pontos e, após 18 rodadas, venceu apenas uma vez no torneio.

Será a quarta vez, em 12 participações, que o Vila Nova termina o 1º turno da Série B na zona de rebaixamento. As outras edições foram em 2010, 2014 e 2019. Apenas no ano de 2010, o clube colorado conseguiu reverter a situação no 2º turno para buscar a permanência.

O desempenho e resultados da equipe goiana no 1º turno não eram os esperados e contrários ao discurso de personagens do clube goiano antes da competição começar.

O Vila Nova iniciou a Série B com desejo de brigar pelo acesso. O time, porém, venceu apenas uma vez (na 6ª rodada) e acumula números negativos, que resumem a campanha ruim que a equipe fez no 1º turno da competição. O Tigre é o clube que mais empatou (10 vezes) e tem o pior ataque com 11 gols marcados - ao lado de CSA e Guarani.

A atual sequência de 12 jogos sem vencer na Série B é a 2ª pior do clube nos pontos corridos da Série B. Se não vencer o Sport, vai igualar a sequência de 13 partidas que o clube teve entre as rodadas 26 e 38 da Segundona de 2011, que terminou com o Vila Nova rebaixado à Série C.

Com intervalo de três dias entre os jogos e uma viagem para Recife, o Vila Nova teve pouco tempo de preparação para o duelo desta segunda-feira (18). O técnico Allan Aal focou em fazer correções por meio de vídeos com os atletas.

Por causa do pequeno período de preparação, a tendência é que o técnico mantenha a formação que iniciou o confronto contra o CSA. Com isso, Marlone deve seguir na equipe titular. O atacante Rubens, que fez o gol na derrota para o time alagoano, disputa posição com Daniel Amorim.

O Sport está na disputa pelo acesso. O Leão não perdeu nos últimos três jogos, mas empatou duas vezes e viu a distância para o Grêmio, 4º colocado, aumentar para seis pontos.

A equipe rubro-negra tenta vencer para seguir na busca por uma posição entre os quatro primeiros colocados. Sem desfalques, o técnico Lisca deve repetir a formação que empatou sem gols com o Operário-PR na última rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 19ª rodada

Jogo: Sport x Vila Nova

Local: Ilha do Retiro (Recife-PE)

Data: 18/7/2022

Horário: 20 horas

Transmissão: Sportv e Premiere

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa/DF

Assistentes: Fábio Pereira/TO e José Reinaldo Junior/DF

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

SPORT: Mailton; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo Henrique, Fabinho e Cáceres; Luciano Juba, Thiago Lopes e Ray Vanegas. Técnico: Lisca.

VILA NOVA: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Rafinha, Arthur Rezende e Marlone; Matheuzinho, Pablo Dyego e Daniel Amorim (Rubens). Técnico: Allan Aal.