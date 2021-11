Esporte STJD acata pedido do Botafogo e adia julgamento por ofensas à bandeirinha Katiúscia Mendonça foi ofendida por torcedores do time carioca durante a partida contra o Brusque, pela 31ª rodada da Série B

A Comissão Disciplinar do STJD decidiu acolher o pedido do Botafogo e adiou o julgamento do processo por ofensas da torcida a árbitra assistente Katiúscia Mendonça. O caso estava agendado para ir a julgamento nesta segunda-feira (22), mas, por um pedido de defesa do Botafogo que alega que uma das testemunhas não poderia comparecer a sessão, o julgamento será reagen...