Esporte STJD marca depoimento de lateral do Corinthians em inquérito sobre racismo Durante a partida do Brasileirão, entre o time paulista e o Internacional, o volante Edenílson disse que o português o chamou de "macaco". O lateral chegou a ser preso em flagrante

O lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, prestará depoimento nesta terça-feira (31), como parte do inquérito conduzido pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para apurar se ele cometeu injúria racial contra Edenílson, do Internacional. Ramos estará na sede do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) e dará sua versão sobre o episód...