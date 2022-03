Esporte Stock Car: disputa aberta para o 'Rei de Goiânia' Entre os pilotos do grid, Rubens Barrichello e Ricardo Maurício são os que mais vitórias têm no circuito goiano. São seis para cada. Fim de semana será de duas corridas

O fim de semana de velocidade em Goiânia tem uma disputa particular na 2ª etapa da Stock Car 2022, neste domingo (20), no Autódromo Internacional de Goiânia. No traçado do anel externo, os pilotos Rubens Barrichello e Ricardo Maurício têm a oportunidade de se isolarem como maiores vencedores da pista goianiense. São seis vitórias para cada, desde 2014. Ex-piloto d...