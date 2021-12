Esporte Stock Car fará 70ª corrida em Goiânia em 2022 Prova será a segunda etapa da temporada do próximo ano. Além da corrida septuagenária, capital vai ter mais duas etapas de 2022 em um mesmo fim de semana

A Stock Car Pro Series fará sua 70ª corrida em Goiana na próxima temporada. O Autódromo Ayrton Senna vai receber a categoria em dois fins de semana de 2022. No primeiro, em 20 de março, haverá a 70ª largada da história da categoria em solo goianiense. Será a 2ª etapa da temporada. Depois, a Stock Car retorna a Goiânia em outubro, no dia 23, para as 10ª e 11ª etapas d...