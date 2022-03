Esporte Stock Car: Rubens Barrichello faz pole e amplia feitos em Goiânia Piloto tem seis vitórias no autódromo da capital e conquista sua 5ª pole no circuito

Rubens Barrichello conquistou, neste sábado (19), a pole position para a primeira corrida da 2ª etapa da Stock Car, que será disputada em Goiânia neste domingo (20). O desempenho do piloto impressiona na capital. É a quinta pole do ex-Fórmula 1, que também já venceu seis vezes no traçado goiano. No primeiro grupo da sessão classificatória da tarde deste sábado (19), ...