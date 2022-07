O Atlético-GO usou sua conta no Twitter para brincar a respeito do anúncio feito pelo atacante Luis Suárez, que divulgou que fez um pré-acordo para retorno ao Nacional, do Uruguai, clube que o revelou para o futebol. A equipe do país vizinho é a adversária do Dragão nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Em tom de lamentação, o Atlético-GO publicou “aí é fo…” na postagem do anúncio feito pelo jogador, que foi compartilhado pelo perfil do Nacional-URU. Confira:

“Temos um pré-acordo com o clube, o qual nas próximas horas vão resolver detalhes e esperamos que se chegue ao acordo que todos desejamos. Espero desfrutar dessa nova etapa e vê-los nos próximos dias", disse o atacante no vídeo publicado por ele.

O volante Marlon Freitas também brincou durante entrevista. “Temos um problema”, disse o jogador aos risos.

“Os números, títulos falam por si só. Um cara pode ter certeza que está no top 5 de camisas 9. É um cara que vai ser uma felicidade grande enfrentar. Todo respeito e admiração, mas vamos brigar pelo nosso. Estamos bem na Copa Sul-Americana. Jogo difícil, assim como foi o Olimpia, o Nacional é time tradicional. O primeiro jogo é importante para direcionar nosso caminho. Se tem condição ou não tem de avançar, por isso vamos ter de fazer um bom jogo”. salientou Marlon Freitas.

Nas redes sociais, torcedores do Atlético-GO entraram na brincadeira. “A dúvida é só se ele vai parar no bolso do Wanderson ou do Camutanga”, postou um torcedor. “Eu não tenho nenhum pingo de medo!”, disse outra internauta. “Churin > Suarez #TropaDoChurin”, brincou outra torcedora do Dragão.

A dúvida é só se ele vai parar no bolso do Wanderson ou do Camutanga — Corneta ACG (@CornetaACG) July 26, 2022

Assim que é bom, fomos feitos para fazer história e faremos mais uma vez @ACGOficial — Haggi (@HaggiGomes) July 26, 2022

Eu não tenho nenhum pingo de medo! — Adrielle🇹🇹 (@oiadrielle) July 26, 2022

Atlético-GO e Nacional-URU vão se enfrentar na Copa Sul-Americana nos dias 2 e 9 de agosto. O jogo de ida será no Uruguai, enquanto a decisão será disputada no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A estreia do jogador, inclusive, pode ser diante do Dragão. O Nacional-URU, porém, tem até sábado (30), às 18 horas, para inscrever o atacante na Copa Sul-Americana.

O atacante de 35 anos deve assinar contrato de três meses com o Nacional-URU, apenas para se manter ativo no período anterior à Copa do Mundo. Luisito Suárez, como o jogador é conhecido, detalhou que a campanha feita pela torcida do Nacional-URU para seu retorno foi essencial.

“Queria agradecer todo o carinho que recebemos, tanto eu como minha família, nos últimos dias. Foi impressionante, muito emocionante os vídeos e mensagens que nos chegaram. Isso nos tocou no coração em que tínhamos que decidir”, contou Suárez.