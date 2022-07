O Atlético-GO acompanha as notícias do mercado internacional com atenção, pois viu nos últimos dias a possibilidade do atacante Luis Suárez ser contratado pelo Nacional, do Uruguai. O interesse nesta negociação se dá pelo fato de que o time uruguaio é o adversário atleticano nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nas primeiras semanas de agosto. De acordo com a imprensa do país vizinho, há uma grande possibilidade do desfecho ser positivo.

Luis Suárez chegou a ser cogitado como reforço do River Plate, da Argentina, mas a queda precoce da equipe na Copa Libertadores da América esfriou uma possível negociação. O astro uruguaio está sem contrato desde o dia 1º de julho após passagem pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e aguarda ofertas no mercado.

Um dos times interessados é o Nacional-URU, equipe que projetou Suárez para o futebol europeu. O jogador deixou o clube de Montevidéu em 2006 com destino ao futebol holandês, onde chegou pelas portas do Groningen, que foi o trampolim para o Ajax. Além do sucesso no gigante holandês, Suárez brilhou com as camisas do Liverpool, Barcelona e, por último, no Atlético de Madrid.

Pela seleção uruguaia, o atacante disputou as três últimas edições da Copa do Mundo. Caso assine contrato com o Nacional-URU, Luis Suárez estará em atividade na reta final de preparação para a sua quarta participação em Copas do Mundo, desta vez no Catar.

