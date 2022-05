Esporte Sub-13: Atlético-GO volta a vencer o Goiás e é bicampeão goiano Dragão venceu o time esmeraldino por 3 a 1 no jogo de volta para conquistar o título estadual em 2022

O Atlético-GO é o primeiro campeão nas categorias de base em 2022, ano da retomada da temporada completa das categorias. Nesta quinta-feira (19), o Dragão voltou a vencer o Goiás, desta vez por 3 a 1, e faturou o título do Campeonato Goiano Sub-13. 🏆🇹🇹 É CAMPEÃO !!! Com direito a casa cheia e show da torcida, o Dragão supera o Goiás por 3x1 (5x2 no...