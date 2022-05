Esporte Sub-20: Atlético-GO empata com Cuiabá-MT pelo Brasileiro Feminino Na estreia, o Dragão foi goleado pelo Minas Brasília-DF, por 7 a 0, na terça-feira (3)

Na segunda partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20, o Atlético-GO empatou com o Cuiabá-MT por 1 a 1, em jogo disputado na noite desta quinta-feira (5) pelo Grupo A do torneio, no Estádio Gabriel Marques, em Santana do Parnaíba-SP. As duas equipes do Centro-Oeste, com saldo negativo de gols, praticamente deram adeus às chances de vaga à próx...